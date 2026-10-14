रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस

दिवाली से पहले, बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया, इस कदम से रेलवे पर कुल 2,009 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस फैसले का ऐलान केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद किया. ऐलान के मुताबिक, हर पात्र रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा. यह रकम रेलवे के अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों, जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ़ और दूसरे ग्रुप 'C' स्टाफ़ को दी जाएगी.