दीपावली के दिन महाकाली का पूजा: प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

नई दिल्ली: आज दीपावली का त्योहार देश भर में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। वही आज दीपावली के दिन महाकाली का भी पूजा किया जाता है, जिसको देखते हुए दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में माता कालका के दर्शन करने के लिए दीपावली और महाकाली के पूजन के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता कालका के दर्शन कर रहे हैं इस दौरान श्रद्धालु लंबी कारों में लगकर माता कालका के दर्शन कर रहे हैं. वही हम आपको बता दे सालों भर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंचती है लेकिन विशेष अवसर पर जैसे नवरात्र और दीपावली जैसे पर्व पर माता कालका के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस दौरान देखा जाता है.