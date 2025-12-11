ETV Bharat / Videos

संभागस्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 उद्घाटन कार्यक्रम LIVE - BASTAR OLYMPICS

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 1:26 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 2:20 PM IST

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में 11 दिसंबर से संभागस्तरीय बस्तर ओलंपिक की शुरुआत सीएम विष्णुदेव साय ने की. तीन दिवसीय इस खेल में 3500 खिलाड़ी भाग लेंगे. इसमें कुल 11 खेल शामिल किया गया है. जिसमें संभाग के 7 जिलों के खिलाड़ी शामिल होंगे. इनमें एक टीम सरेंडर माओवादियों की भी है. जिनमें सैकड़ो खिलाड़ी शामिल हैं. इस टीम का नाम नुआ बाट रखा गया है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे. सीएम के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप व अन्य स्थानीय विधायक व जनप्रगीतिनिधि शामिल हैं. वहीं अंतरराष्ट्रीय विजेता एमसी मेरी कॉम के साथ 2 नेशनल खिलाड़ी भी शामिल हैं.

प्रियदर्शनी स्टेडियम में सीएम ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके बाद सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया. सभी टीम ने मार्च पास्ट किया. 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक के समापन पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचकर सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे.

 

Last Updated : December 11, 2025 at 2:20 PM IST

DIVISION LEVEL BASTAR OLYMPICS
बस्तर ओलंपिक
सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर
CM VISHNUDEO SAI BASTAR
BASTAR OLYMPICS

ETV Bharat Chhattisgarh Team

