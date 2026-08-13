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आय से अधिक संपत्ति मामला: हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी - ALLAHABAD HIGH COURT

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 10:57 PM IST

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है.  कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था. याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का आदेश दिया था. राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने शिशिर की शिकायत के आधार पर शुरू की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है.  कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था. याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का आदेश दिया था. राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने शिशिर की शिकायत के आधार पर शुरू की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति है.

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