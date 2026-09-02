दिशा सालियान मौत की होगी CBI जांच, बॉम्बे HC का बड़ा आदेश

सेलिब्रिटी टेलेंट मैनजर दिशा सालियन की मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में CBI को FIR दर्ज करने और गहन जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने CBI को सतीश सालियन का बयान दर्ज करने, FIR दर्ज करने और जांच के लिए एक सीनियर अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. साथ ही, मालवानी पुलिस स्टेशन को सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने का आदेश दिया गया है.

दिशा सालियान पेशे से एक सेलिब्रिटी पीआर मैनेजर थीं. उनका जन्म कर्नाटक के उडुपी में हुआ था. 8 जून 2020 को महज 28 साल की उम्र में मुंबई के बांद्रा में अपने फ्लैट से गिर कर उनकी मौत हो गई थी. उनकी मौत की घटना ने अचानक तब सुर्खियों में आईं जब छह दिन बाद 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को उनके आवास पर मृत पाया गया था. सालियान सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था.