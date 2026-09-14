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Disha Salian Death Case: सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर की मौत के मामले में CBI ने दर्ज की FIR

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दिशा सालियन की मौत के मामले में FIR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 8:47 PM IST

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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने सोमवार, 14 सितंबर को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. कोर्ट ने इस मामले की गहन जांच का निर्देश दिया था. एफआईआर में कई लोगों के नाम हैं जिनकी भूमिकाओं की जांच की जानी है. इनमें शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, एक्टर डिनो मोरिया और सूरज पंचोली, आदित्य के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने सोमवार, 14 सितंबर को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. कोर्ट ने इस मामले की गहन जांच का निर्देश दिया था. एफआईआर में कई लोगों के नाम हैं जिनकी भूमिकाओं की जांच की जानी है. इनमें शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, एक्टर डिनो मोरिया और सूरज पंचोली, आदित्य के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हैं.

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