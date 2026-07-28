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लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल को बताया दिखावा, बीजेपी का पलटवार - पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल

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लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 11:11 PM IST

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संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा हो रही है. इस पर सरकार की दलील है कि ये संशोधन 2024 के कानून को और अधिक सख्त और प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है. वहीं, विपक्ष ने इसे सिर्फ दिखावा और मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है.  

लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित करने पर भी सवाल उठाए. समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसियों में हो रही आउससोर्सिंग को जिम्मेदार ठहराया और  सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया.    

वहीं,बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगने पर सवाल उठाए हैं.  

एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीए शासन के दौरान हुए पेपर लीक की सूची पेश की और कहा कि मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जाम कराने के लिए एक एजेंसी बनाने का अधूरा काम पूरा किया है.  

संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा हो रही है. इस पर सरकार की दलील है कि ये संशोधन 2024 के कानून को और अधिक सख्त और प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है. वहीं, विपक्ष ने इसे सिर्फ दिखावा और मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है.  

लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित करने पर भी सवाल उठाए. समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसियों में हो रही आउससोर्सिंग को जिम्मेदार ठहराया और  सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया.    

वहीं,बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगने पर सवाल उठाए हैं.  

एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीए शासन के दौरान हुए पेपर लीक की सूची पेश की और कहा कि मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जाम कराने के लिए एक एजेंसी बनाने का अधूरा काम पूरा किया है.  

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