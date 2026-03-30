माओवाद के खात्मे को लेकर सदन में चर्चा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा से LIVE - DISCUSSION ON NAXALISM IN LOK SABHA
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 6:11 PM IST
रायपुर: लोकसभा में नियम 193 के तहत संसद सदस्यों ने नक्सलवाद के अंत पर चर्चा की. चर्चा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सदन के पटल पर सरकार की ओर से अपनी बात रख रहे हैं. केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की है. यानी कल 31 मार्च को माओवाद के खात्मे की अंतिम तारीख है. बस्तर में माओवादियों का अब कोई भी बड़ा नेता सक्रिय नहीं है. माओवादियों के आखिरी बचे नक्सली कमांडर पापाराव ने भी 25 मार्च को हथियार डाल दिए हैं. नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद बस्तर में तेज गति से विकास का काम शुरू हो जाएगा. सरकार ने कहा है कि बस्तर में बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाया जाएगा. बस्तर को विकसित बस्तर बनाया जाएगा.
रायपुर: लोकसभा में नियम 193 के तहत संसद सदस्यों ने नक्सलवाद के अंत पर चर्चा की. चर्चा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सदन के पटल पर सरकार की ओर से अपनी बात रख रहे हैं. केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की है. यानी कल 31 मार्च को माओवाद के खात्मे की अंतिम तारीख है. बस्तर में माओवादियों का अब कोई भी बड़ा नेता सक्रिय नहीं है. माओवादियों के आखिरी बचे नक्सली कमांडर पापाराव ने भी 25 मार्च को हथियार डाल दिए हैं. नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद बस्तर में तेज गति से विकास का काम शुरू हो जाएगा. सरकार ने कहा है कि बस्तर में बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाया जाएगा. बस्तर को विकसित बस्तर बनाया जाएगा.