ओडिशा के धेनकनाल की दीप्ति मोहपात्रा ट्रांसजेंडरों की रोल मॉडल बन गई हैं. तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा. अपने गृह जिले धेनकनाल से ग्रेजुएशन करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर आईं. पीजी और बीएड करने के बाद उन्होंने NET-JRF क्लियर किया, इसके बाद उन्हें उत्कल यूनिवर्सिटी में Phd में एडमिशन मिल गया.

दीप्ति जन्म के समय से ही ट्रांसजेंडर हैं. जैसे जैसे बड़ी हुई उनका लड़कियों जैसा व्यवहार सामने आने लगा. धीरे-धीरे उनके परिवार ने उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया. उच्च शिक्षा हासिल कर दीप्ति अब दूसरे ट्रांसजेंडरों के जीवन में रोशनी फैला रही हैं. दीप्ति का मानना है कि शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के समय लड़कों और लड़कियों की तरह ट्रांसजेंडरों के लिए भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो ट्रांसजेंडरों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.