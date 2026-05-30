डिंडोरी में घटता भूजल स्तर बना चिंता का विषय, नीलगिरी के पेड़ों पर उठे सवाल - EUCALYPTUS TREES
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Published : May 30, 2026 at 5:20 PM IST
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भूजल स्तर में लगातार गिरावट चिंता का विषय बनती जा रही है. स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी संख्या में लगाए गए यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ इस समस्या की एक प्रमुख वजह हो सकते हैं. उनका दावा है कि यूकेलिप्टस के पेड़ अपनी गहरी जड़ों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी सोख लेते हैं, जिससे आसपास के जल स्रोत और भूजल स्तर प्रभावित होते हैं. कई गांवों में तालाब और अन्य प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि नीलगिरी के पेड़ केवल दलदली और अधिक नमी वाले क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए. जिला प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है.
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भूजल स्तर में लगातार गिरावट चिंता का विषय बनती जा रही है. स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी संख्या में लगाए गए यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ इस समस्या की एक प्रमुख वजह हो सकते हैं. उनका दावा है कि यूकेलिप्टस के पेड़ अपनी गहरी जड़ों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी सोख लेते हैं, जिससे आसपास के जल स्रोत और भूजल स्तर प्रभावित होते हैं. कई गांवों में तालाब और अन्य प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि नीलगिरी के पेड़ केवल दलदली और अधिक नमी वाले क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए. जिला प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है.