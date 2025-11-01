रायपुर: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में है. रायपुर पहुंचने के बाद बाद पीएम मोदी सबसे पहले नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल पहुंचे. यहां मोदी 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों और उनके परिजनों से बात कर रहे हैं.

बता दें दिल की जटिल बीमारियों से ग्रसित बच्चों का सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में निशुल्क इलाज किया जाता है. देश विदेशों से लोग यहां बच्चों का हार्ट से जु़ड़ी बीमारियां ठीक कराने आते हैं. इस अस्पताल में जिन जिन बच्चों का ऑपरेशन हुआ है ये अब ठीक है और आम जीवन जी रहे हैं.