मोबाइल आपकी हड्डियों को टेड़ा कर रहा है. राजस्थान के भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में स्पाइन के मरीजों को संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. यहां के ओपीडी में हर दिन करीब 400 मरीज आते हैं. जो गर्दन, पीठ और कमर दर्द से पीड़ित हैं.

पहले हड्डी की बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में होती थी. लेकिन अब इसकी चपेट में बच्चे और युवा भी आ रहे हैं. सर्वाइकल पेन, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, बैक पेन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. गलत पोस्चर में ज्यादा देर मोबाइल चालाने से स्पाइन भी टेढ़ी हो रही है जिसकी वजह से गंभीर बीमारी तक हो सकती हैं.

तो डिजिटल लाइफ आप की फिजिकल लाइफ पर असर डाल रही है, आंखों से होते हुए अब हड्डियों में उतर आई है. तो माबाइल चलाइये मगर जरा संभल कर.