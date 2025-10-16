ETV Bharat / Videos

डिजिटल लाइफ आपकी फिजिकल लाइफ को कर रही बीमार, मोबाइल आपकी हड्डियों को कर रहा डेढ़ा, सावधान ! - DIGITAL LIFE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 9:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मोबाइल आपकी हड्डियों को टेड़ा कर रहा है. राजस्थान के भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में स्पाइन के मरीजों को संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. यहां के ओपीडी में हर दिन करीब 400 मरीज आते हैं. जो गर्दन, पीठ और कमर दर्द से पीड़ित हैं.

पहले हड्डी की बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में होती थी. लेकिन अब इसकी चपेट में बच्चे और युवा भी आ रहे हैं. सर्वाइकल पेन, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, बैक पेन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. गलत पोस्चर में ज्यादा देर मोबाइल चालाने से स्पाइन भी टेढ़ी हो रही है जिसकी वजह से गंभीर बीमारी तक हो सकती हैं.

तो डिजिटल लाइफ आप की फिजिकल लाइफ पर असर डाल रही है, आंखों से होते हुए अब हड्डियों में उतर आई है. तो माबाइल चलाइये मगर जरा संभल कर.

मोबाइल आपकी हड्डियों को टेड़ा कर रहा है. राजस्थान के भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में स्पाइन के मरीजों को संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. यहां के ओपीडी में हर दिन करीब 400 मरीज आते हैं. जो गर्दन, पीठ और कमर दर्द से पीड़ित हैं.

पहले हड्डी की बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में होती थी. लेकिन अब इसकी चपेट में बच्चे और युवा भी आ रहे हैं. सर्वाइकल पेन, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, बैक पेन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. गलत पोस्चर में ज्यादा देर मोबाइल चालाने से स्पाइन भी टेढ़ी हो रही है जिसकी वजह से गंभीर बीमारी तक हो सकती हैं.

तो डिजिटल लाइफ आप की फिजिकल लाइफ पर असर डाल रही है, आंखों से होते हुए अब हड्डियों में उतर आई है. तो माबाइल चलाइये मगर जरा संभल कर.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIGITAL LIFE
PHYSICAL LIFE SICK
MOBILE IS RUINING YOUR BONES
मोबाइल हड्डियों को कर रहा डेढ़ा
DIGITAL LIFE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

लोगों को पसंद आ रहीं कलाकृतियां

साउथ की कला का उत्तर में क्रेज, लोगों को पसंद आ रहीं कलाकृतियां

October 16, 2025 at 9:24 PM IST
महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

देवघर के गोबर के दीयों से रोशन होगा घर, महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

October 16, 2025 at 8:56 PM IST
green firecrackers Diwali

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, हैदराबाद में भी ग्रीन पटाखों पर जोर, देखें वीडियो

October 16, 2025 at 10:07 AM IST
नक्सली नेता वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति का सरेंडर

नक्सलवाद के अंत की शुरुआत, शीर्ष नक्सली नेता वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने किया सरेंडर, 60 साथियों ने भी डाले हथियार

October 15, 2025 at 11:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.