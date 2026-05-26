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क्या राहुल के मुख्यमंत्री को अडानी ने कर लिया 'फिक्स'? केरल से दिल्ली तक मचे बवाल पर NDA नेता ने तोड़ी चुप्पी - KERALA CM VD SATHEESAN CONTROVERSY

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केरल से दिल्ली तक मचे बवाल पर NDA नेता ने तोड़ी चुप्पी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 9:32 PM IST

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केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन (VD Satheesan) की मुश्किलें कुर्सी संभालते ही बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक पुरानी तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने केरल से लेकर दिल्ली तक देश की कूटनीतिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. इस वायरल तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडी सतीशन ने अडानी ग्रुप के एक शीर्ष प्रतिनिधि के साथ 'सीक्रेट मीटिंग' की थी. यह मुलाकात उस समय हुई थी जब सतीशन केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में थे. अब इस पूरे विवाद पर इस मुलाकात को आयोजित कराने वाले जेडीएस (JDS- जनता दल सेक्युलर) नेता का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है. यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन कर्नाटक के प्रसिद्ध मूकम्बिका मंदिर के दर्शन के लिए मंगलुरु के रास्ते जा रहे थे. मंगलुरु हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दल जेडीएस (JDS) के नेता मोहिउद्दीन बावा और बीएम फारूक ने उनका स्वागत किया था. इसके बाद जेडीएस नेता बीएम फारूक के घर पर एक डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें सतीशन शामिल हुए. इसी डिनर पार्टी में अडानी ग्रुप (कर्नाटक) के अध्यक्ष किशोर अल्वा भी मौजूद थे. अब इसी मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता और अडानी ग्रुप के बीच पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही थी. इस विवाद के केंद्र में रहे जेडीएस नेता और पूर्व विधायक मोहिउद्दीन बावा ने अब इस मामले पर खुलकर बात की है. केरल यात्रा के दौरान कासरगोड में ईटीवी भारत को दिए एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने इस विवाद के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को जिम्मेदार ठहराया है. बावा ने सीधा आरोप लगाया कि वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस के भीतर मौजूद उनके राजनीतिक विरोधियों ने ही यह साजिश रची है. कांग्रेस के ही अंदरूनी गुटों ने जानबूझकर यह पुरानी तस्वीरें और फुटेज सोशल मीडिया पर लीक की हैं ताकि दिल्ली में बैठे कांग्रेस हाईकमान को गुमराह किया जा सके. बावा ने कहा कि एयरपोर्ट पर सतीशन का स्वागत वर्षों पुरानी गहरी व्यक्तिगत दोस्ती की वजह से था. अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए मोहिउद्दीन बावा ने घोषणा की, "यदि कोई भी माई का लाल यह साबित कर दे कि उस मुलाकात के दौरान अडानी ग्रुप के साथ कोई राजनीतिक सौदा या गुप्त बातचीत हुई थी, तो मैं आज ही अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा." उन्होंने साफ कहा कि यह विशुद्ध रूप से वर्षों पुरानी व्यक्तिगत दोस्ती के कारण की गई एक निजी मुलाकात थी, जिसे जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.

केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन (VD Satheesan) की मुश्किलें कुर्सी संभालते ही बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक पुरानी तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने केरल से लेकर दिल्ली तक देश की कूटनीतिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. इस वायरल तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडी सतीशन ने अडानी ग्रुप के एक शीर्ष प्रतिनिधि के साथ 'सीक्रेट मीटिंग' की थी. यह मुलाकात उस समय हुई थी जब सतीशन केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में थे. अब इस पूरे विवाद पर इस मुलाकात को आयोजित कराने वाले जेडीएस (JDS- जनता दल सेक्युलर) नेता का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है. यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन कर्नाटक के प्रसिद्ध मूकम्बिका मंदिर के दर्शन के लिए मंगलुरु के रास्ते जा रहे थे. मंगलुरु हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दल जेडीएस (JDS) के नेता मोहिउद्दीन बावा और बीएम फारूक ने उनका स्वागत किया था. इसके बाद जेडीएस नेता बीएम फारूक के घर पर एक डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें सतीशन शामिल हुए. इसी डिनर पार्टी में अडानी ग्रुप (कर्नाटक) के अध्यक्ष किशोर अल्वा भी मौजूद थे. अब इसी मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता और अडानी ग्रुप के बीच पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही थी. इस विवाद के केंद्र में रहे जेडीएस नेता और पूर्व विधायक मोहिउद्दीन बावा ने अब इस मामले पर खुलकर बात की है. केरल यात्रा के दौरान कासरगोड में ईटीवी भारत को दिए एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने इस विवाद के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को जिम्मेदार ठहराया है. बावा ने सीधा आरोप लगाया कि वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस के भीतर मौजूद उनके राजनीतिक विरोधियों ने ही यह साजिश रची है. कांग्रेस के ही अंदरूनी गुटों ने जानबूझकर यह पुरानी तस्वीरें और फुटेज सोशल मीडिया पर लीक की हैं ताकि दिल्ली में बैठे कांग्रेस हाईकमान को गुमराह किया जा सके. बावा ने कहा कि एयरपोर्ट पर सतीशन का स्वागत वर्षों पुरानी गहरी व्यक्तिगत दोस्ती की वजह से था. अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए मोहिउद्दीन बावा ने घोषणा की, "यदि कोई भी माई का लाल यह साबित कर दे कि उस मुलाकात के दौरान अडानी ग्रुप के साथ कोई राजनीतिक सौदा या गुप्त बातचीत हुई थी, तो मैं आज ही अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा." उन्होंने साफ कहा कि यह विशुद्ध रूप से वर्षों पुरानी व्यक्तिगत दोस्ती के कारण की गई एक निजी मुलाकात थी, जिसे जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.

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