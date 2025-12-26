ETV Bharat / Videos

धुबरी में एक फास्ट फूड विक्रेता द्वारा स्थापित अनोखा सिक्का संग्रहालय - UNIQUE NUMISMATIC MUSEUM

अनोखा सिक्का संग्रहालय (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 10:34 PM IST

असम के धुबरी में एक अनोखा संग्राहलय है. जो राजा अशोक के वक्त से लेकर आजतक की मुद्रा को सहेजे हुए हैं. जिसमें दुर्लभ प्रचीन सिक्के, नोट और टिकट हैं. जो भारत के मौद्रिक अतीत की झलक को दिखाते हैं. और खास बात ये है कि इनको किसी इतिहासकार या पुरातत्वविद् ने नहीं एक स्ट्रीट फूड विक्रेता गोपाल चंद्र शाह ने सहेजा है.

साहा का अपने संग्रहालय से एक अनोखा भावनात्मक लगाव है.संग्रहालय में आने वालों का स्वागत 'लव ऑल कॉइन कलेक्शन' लिखे शब्द से होता है. जो इनको अपने दिवंगत बेटे लव की याद दिलाता है. जिसकी 2023 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. जो एक पिता का अपने बेटे से प्यार को दर्शाता है.

ये अपने परिवार का पेट पालने के लिए फुटपाथ पर फास्ट फूट का स्टॉल लगाते हैं. अपने काम के साथ-साथ 1984 से इन दुर्लभ सिक्कों को इकट्ठा कर रहे हैं. जिसके लिए ये कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की यात्रा करते हैं और यहां होने वाली वर्कशॉप में भी शमिल होते हैं.

इनका सपना अपने छोटे म्यूजियम को बड़े संस्थान में बदलने का है. जो छात्रों और रिसर्च करने वालों के लिए सीखने के सेंटर बन सेके.इस सपने को पूरा करेने के लिए इनको सरकार से मदद की आस है.

संपादक की पसंद

