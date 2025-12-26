असम के धुबरी में एक अनोखा संग्राहलय है. जो राजा अशोक के वक्त से लेकर आजतक की मुद्रा को सहेजे हुए हैं. जिसमें दुर्लभ प्रचीन सिक्के, नोट और टिकट हैं. जो भारत के मौद्रिक अतीत की झलक को दिखाते हैं. और खास बात ये है कि इनको किसी इतिहासकार या पुरातत्वविद् ने नहीं एक स्ट्रीट फूड विक्रेता गोपाल चंद्र शाह ने सहेजा है.

साहा का अपने संग्रहालय से एक अनोखा भावनात्मक लगाव है.संग्रहालय में आने वालों का स्वागत 'लव ऑल कॉइन कलेक्शन' लिखे शब्द से होता है. जो इनको अपने दिवंगत बेटे लव की याद दिलाता है. जिसकी 2023 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. जो एक पिता का अपने बेटे से प्यार को दर्शाता है.

ये अपने परिवार का पेट पालने के लिए फुटपाथ पर फास्ट फूट का स्टॉल लगाते हैं. अपने काम के साथ-साथ 1984 से इन दुर्लभ सिक्कों को इकट्ठा कर रहे हैं. जिसके लिए ये कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की यात्रा करते हैं और यहां होने वाली वर्कशॉप में भी शमिल होते हैं.

इनका सपना अपने छोटे म्यूजियम को बड़े संस्थान में बदलने का है. जो छात्रों और रिसर्च करने वालों के लिए सीखने के सेंटर बन सेके.इस सपने को पूरा करेने के लिए इनको सरकार से मदद की आस है.