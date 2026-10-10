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दिल्ली में भारी बवाल! कॉकरोच पार्टी के फाउंडर और यूट्यूबर ध्रुव राठी हिरासत में, इंटरनेट बंद

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DHRUV RATHEE ARRESTED IN GURUGRAM (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2026 at 4:11 PM IST

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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और एसआईआर (SIR) को रोकने की मांग को लेकर दिल्ली में भारी राजनीतिक बवाल मच गया है। जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी को उनके गुरुग्राम स्थित घर से और सैकड़ों समर्थकों को विभिन्न स्थानों से पकड़ा गया है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और इंडिया गेट के आसपास इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस बीच, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा करते हुए इसे तानाशाही करार दिया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और एसआईआर (SIR) को रोकने की मांग को लेकर दिल्ली में भारी राजनीतिक बवाल मच गया है। जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी को उनके गुरुग्राम स्थित घर से और सैकड़ों समर्थकों को विभिन्न स्थानों से पकड़ा गया है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और इंडिया गेट के आसपास इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इस बीच, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा करते हुए इसे तानाशाही करार दिया है।

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COCKROACH JANTA PARTY
DELHI AIRPORT DETENTION
JANTAR MANTAR PROTEST
ARVIND KEJRIWAL ELECTION COMMISSION
DHRUV RATHEE DETAINED

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