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गरीबी ने छीनी पढ़ाई, तो मूक अभिनय को बनाया जिंदगी का मकसद; पश्चिम बंगाल के धीरज हाउलादार दे रहे बच्चों को ट्रेनिंग

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DHEERAJ HAWLADAR MIME TRAINING CENTER WEST BENGAL (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2026 at 11:40 AM IST

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धीरज हाउलादार को आठवीं कक्षा में ही गरीबी के चलते पढ़ाई छोड़कर साइकिल मरम्मत की दुकान पर काम करना पड़ा था। हालांकि, अभिनय के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ। साल 1996 में उन्होंने हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिए 'इमोन माइम सेंटर' की स्थापना की। तब से लेकर अब तक, करीब तीन दशकों में वह मात्र एक रुपये की मामूली गुरु दक्षिणा लेकर 250 से ज्यादा विद्यार्थियों को इस कला में प्रशिक्षित कर चुके हैं।

शुरुआत में गांव के लोगों के लिए माइम एक अनजानी कला थी, लेकिन धीरज ने खामोशी को ही अभिव्यक्ति की ताकत बना लिया। आज उनकी यह मेहनत रंग ला रही है; उत्तर 24 परगना के कई स्कूलों में माइम को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और उनकी कला पश्चिम बंगाल की सीमाओं से बाहर असम, त्रिपुरा और दिल्ली तक पहुंच चुकी है।

धीरज हाउलादार को आठवीं कक्षा में ही गरीबी के चलते पढ़ाई छोड़कर साइकिल मरम्मत की दुकान पर काम करना पड़ा था। हालांकि, अभिनय के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ। साल 1996 में उन्होंने हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिए 'इमोन माइम सेंटर' की स्थापना की। तब से लेकर अब तक, करीब तीन दशकों में वह मात्र एक रुपये की मामूली गुरु दक्षिणा लेकर 250 से ज्यादा विद्यार्थियों को इस कला में प्रशिक्षित कर चुके हैं।

शुरुआत में गांव के लोगों के लिए माइम एक अनजानी कला थी, लेकिन धीरज ने खामोशी को ही अभिव्यक्ति की ताकत बना लिया। आज उनकी यह मेहनत रंग ला रही है; उत्तर 24 परगना के कई स्कूलों में माइम को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और उनकी कला पश्चिम बंगाल की सीमाओं से बाहर असम, त्रिपुरा और दिल्ली तक पहुंच चुकी है।

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