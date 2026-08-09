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धर्मेंद्र प्रधान ने दो हफ्ते बाद इस्तीफा देने पर तोड़ी चुप्पी, कहा, कुछ लोग GEN-Z को कर रहे गुमराह - PRADHAN BREAKS SILENCE ON RESIGNING

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धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 4:38 PM IST

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पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के करीब दो सप्ताह बाद इस पर से चुप्पी तोड़ी है. नीट पेपर लीक कांड में  GEN-Z के विरोध-प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था. उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान जेन-जी को गुमराह करने का प्रयास किया गया और इसी वजह से उनको पद छोड़ना पड़ा. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष प्रेसिडेंट नवीन पटनायक पर निशाना साधा. उन्होंने बीजेडी अध्यक्ष पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में युवाओं को शामिल करने का आरोप लगाया. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह 12 साल पहले भगवान जगन्नाथ और संबलपुर की देवी समलेश्वरी के आशीर्वाद से केंद्रीय मंत्री बने थे और वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे राज्य की इज्जत खराब हो.

पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के करीब दो सप्ताह बाद इस पर से चुप्पी तोड़ी है. नीट पेपर लीक कांड में  GEN-Z के विरोध-प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था. उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान जेन-जी को गुमराह करने का प्रयास किया गया और इसी वजह से उनको पद छोड़ना पड़ा. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष प्रेसिडेंट नवीन पटनायक पर निशाना साधा. उन्होंने बीजेडी अध्यक्ष पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में युवाओं को शामिल करने का आरोप लगाया. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह 12 साल पहले भगवान जगन्नाथ और संबलपुर की देवी समलेश्वरी के आशीर्वाद से केंद्रीय मंत्री बने थे और वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे राज्य की इज्जत खराब हो.

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