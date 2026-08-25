धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों-बागवानों को सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है. कांगड़ा जिले में नगरोटा बगवां के समलोटी गांव के प्रणव धर ने भी बैंक में पीओ की नौकरी छोड़कर मशरूम उत्पादन के व्यवसाय को अपनाया है. प्रणव धर ने उद्यान विभाग के सहयोग से मशरूम ग्रोइंग यूनिट स्थापित की है. उनके फार्म में तीन कमरे हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता करीब 50 टन से ज्यादा है. एक कमरे से करीब साढ़े तीन टन तक मशरूम का उत्पादन हो जाता है. इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 60 से 70 लाख रुपए है, जिसमें से उद्यान विभाग की ओर से 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है. फार्म में करीब 8 से 10 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं. प्रणव धर ने बताया पिछले 6 महीनों में उन्हें फार्म से करीब 40 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. कर्मचारियों की सैलरी और अन्य खर्च निकालने के बाद उन्हें करीब 20 प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ है. यानी अब तक करीब 8 से 9 लाख रुपए का मुनाफा हो चुका है.