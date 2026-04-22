अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई… धंधुका में प्रशासन का अभियान, भारी पुलिस बल तैनात - GUJARAT ENCROACHMENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 22, 2026 at 4:51 PM IST
धंधुका में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. अधिकारियों के अनुसार, कई गैरकानूनी कब्जों की पहचान कर ली गई है और कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. शुरुआती चरण में चार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें 400 से 500 जवान शामिल हैं. ड्रोन से निगरानी के साथ मेडिकल और फायर टीम भी मौके पर मौजूद है. प्रशासन ने बगोदरा हाईवे के आसपास के अन्य अवैध निर्माणों को भी चिन्हित किया है, जिन पर आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
धंधुका में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. अधिकारियों के अनुसार, कई गैरकानूनी कब्जों की पहचान कर ली गई है और कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. शुरुआती चरण में चार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें 400 से 500 जवान शामिल हैं. ड्रोन से निगरानी के साथ मेडिकल और फायर टीम भी मौके पर मौजूद है. प्रशासन ने बगोदरा हाईवे के आसपास के अन्य अवैध निर्माणों को भी चिन्हित किया है, जिन पर आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.