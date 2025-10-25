ETV Bharat / Videos

मां अंगार मोती मंदिर में आस्था का संगम, संतान सुख के लिए महिलाओं का दंडवत प्रणाम - PRAYER FOR CHILD IN TEMPLE

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 6:56 PM IST

छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल मड़ई मेले में एक बार फिर आस्था का अनोखा रूप देखने को मिला. यहां मां अंगार मोती परिसर में दूर-दूर से श्रद्धालु आए, उनमें उन महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, जो संतान सुख पाने के लिए यहां पहुंचीं. महिलाएं फूल और नारियल के साथ जमीन पर लेटकर प्रार्थना करती हुईं नजर आईं. तभी डांग लेकर बैगा यानी पुजारी वहां आते हैं और महिलाओं के ऊपर से गुजरते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं. दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को यहां गंगरेल मड़ई मेले का आयोजन होता है. ऐसी मान्यता है कि इस दौरान यहां 52 गांवों के देवी-देवता पहुंचते हैं. इस दौरान त्रिशूल, कासल और सांकल लेकर बैगा अपनी लोक संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं. बताया जाता है कि ये प्रथा सदियों पुरानी है.. इस बार 800 से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए पंजीयन करवाया था.. जबकि कई महिलाएं बगैर पंजीयन के भी मेले में  शामिल हुई.

PRAYER FOR CHILD IN TEMPLE
मां अंगार मोती मंदिर
गंगरेल मड़ई मेला
संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना
PRAYER FOR CHILD IN TEMPLE

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

