छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल मड़ई मेले में एक बार फिर आस्था का अनोखा रूप देखने को मिला. यहां मां अंगार मोती परिसर में दूर-दूर से श्रद्धालु आए, उनमें उन महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, जो संतान सुख पाने के लिए यहां पहुंचीं. महिलाएं फूल और नारियल के साथ जमीन पर लेटकर प्रार्थना करती हुईं नजर आईं. तभी डांग लेकर बैगा यानी पुजारी वहां आते हैं और महिलाओं के ऊपर से गुजरते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं. दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को यहां गंगरेल मड़ई मेले का आयोजन होता है. ऐसी मान्यता है कि इस दौरान यहां 52 गांवों के देवी-देवता पहुंचते हैं. इस दौरान त्रिशूल, कासल और सांकल लेकर बैगा अपनी लोक संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं. बताया जाता है कि ये प्रथा सदियों पुरानी है.. इस बार 800 से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए पंजीयन करवाया था.. जबकि कई महिलाएं बगैर पंजीयन के भी मेले में शामिल हुई.