इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस करीब एक सप्ताह बाद भी जारी है.. और यात्री परेशान हैं.. यात्रियों की परेशानी पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उधर, इंडिगो में जारी क्राइसिस के बीच एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर DGCA ने कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. DGCA ने इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है. ये कटौती सभी सेक्टर, खासकर हाई-डिमांड, हाई-फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई है. इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया गया है.

DGCA के बयान में कहा गया है कि इंडियो ने शेड्यूल को ऑपरेट करने में क्षमता नहीं दिखाई.. लिहाजा उसके शेड्यूल में 5 प्रतिशत की कटौती के निर्देश दिए गए हैं.

1 दिसंबर 2025 से बड़े पैमाने पर इंडिगो की फ्लाइट में रुकावटों के बाद DGCA ने ये फैसला लिया. ताजा फैसले के मुताबिक, सरकार मौजूदा विंटर शेड्यूल के तहत इंडिगो के ऑपरेट करने वाले रूट की संख्या कम कर देगी. 2025-26 के विंटर शेड्यूल के हिस्से के तौर पर, एयरलाइन हर दिन 2 हजार 200 से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रही है.

इससे पहले DGCA ने इंडिगो को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था.. 8 दिसंबर को इंडिगो ने अपना जवाब DGCA को सौंपा.. जिसमें लाखों यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया. और फ्लाइट ऑपरेशन में आई दिक्कतों के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया.