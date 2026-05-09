आफत में पड़ गई बारात, दूल्हे को घोड़ी पर छोड़ भागे बाराती, देखें वीडियो - BARAT ATTACKED BY BEES
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:50 PM IST
देवास : नेमावर बस स्टैंड का एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एक बारात बड़े धूमधाम से निकल रही थी कि अचानक मधुमक्खियों का हमला हो गया. मधुमक्खियों का हमला होते ही बारात में चीख-पुकार मच गई और सभी बाराती दूल्हे को घोड़ी पर छोड़कर दौड़ते भागते नजर आए. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मधुमक्खियों के हमले के बाद सभी बाराती दूल्हे को घोड़ी पर छोड़ अपनी जान बचाते नजर आते हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज डीजे की आवाज से मधुमक्खियां भड़क गईं और बारातियों के साथ-साथ अन्य राहगीरों को भी काट लिया.
देवास : नेमावर बस स्टैंड का एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एक बारात बड़े धूमधाम से निकल रही थी कि अचानक मधुमक्खियों का हमला हो गया. मधुमक्खियों का हमला होते ही बारात में चीख-पुकार मच गई और सभी बाराती दूल्हे को घोड़ी पर छोड़कर दौड़ते भागते नजर आए. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मधुमक्खियों के हमले के बाद सभी बाराती दूल्हे को घोड़ी पर छोड़ अपनी जान बचाते नजर आते हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज डीजे की आवाज से मधुमक्खियां भड़क गईं और बारातियों के साथ-साथ अन्य राहगीरों को भी काट लिया.