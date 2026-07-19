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"राम मंदिर चंदे की चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं भक्त": राहुल और खड़गे ने PM मोदी को पत्र लिखकर जांच की मांग की - RAM TEMPLE DONATION THEFT

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राहुल और खड़गे का PM मोदी को पत्र (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 8:30 PM IST

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपनी मेहनत की कमाई दान करने वाले लाखों श्रद्धालु मंदिर के दान में हुई 'चोरी' से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की जांच की मांग की. X पर पत्र साझा करते हुए खड़गे ने कहा, "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग करते हुए पीएम मोदी को हमारा संयुक्त पत्र। जिन लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था, भक्ति और भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, वे इस चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपनी मेहनत की कमाई दान करने वाले लाखों श्रद्धालु मंदिर के दान में हुई 'चोरी' से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की जांच की मांग की. X पर पत्र साझा करते हुए खड़गे ने कहा, "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग करते हुए पीएम मोदी को हमारा संयुक्त पत्र। जिन लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था, भक्ति और भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, वे इस चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं."

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