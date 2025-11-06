काशी में उतरा देवलोक, देव दीपावली पर रोशनी, भक्ति, संस्कृति का संगम - KASHI DEV DIWALI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 6, 2025 at 11:02 PM IST
काशी महादेव की नगरी...देव दीपावली का साक्षी बनने देश विदेश से हजारों लोग जुटे. यहां के तटों पर भक्ति, रोशनी और संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. ऐसा लग रहा था जैसे शिव की इस नगरी में धरती पर स्वर्ग उतर आया हो.
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरहर महादेव के जयकारों के बीच गंगा तट पर दीप जलाकर देव दीपावली का आगाज किया. जिसके बाद यहां के घाट लगभग 25 लाख दीयों से जगमगा उठा. गंगा आरती के दौरान मंत्रोच्चार और टिमटिमातें दीपों के बीच वातावरण दिव्य हो गया.
चेतसिंह घाट पर तीन चरणों में लाइट और लेजर शो का आयोजन हुआ. जिसमें 3डी इफेक्ट के जरिए काशी की पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और संस्कृति को दर्शाया गया.
काशी महादेव की नगरी...देव दीपावली का साक्षी बनने देश विदेश से हजारों लोग जुटे. यहां के तटों पर भक्ति, रोशनी और संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. ऐसा लग रहा था जैसे शिव की इस नगरी में धरती पर स्वर्ग उतर आया हो.
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरहर महादेव के जयकारों के बीच गंगा तट पर दीप जलाकर देव दीपावली का आगाज किया. जिसके बाद यहां के घाट लगभग 25 लाख दीयों से जगमगा उठा. गंगा आरती के दौरान मंत्रोच्चार और टिमटिमातें दीपों के बीच वातावरण दिव्य हो गया.
चेतसिंह घाट पर तीन चरणों में लाइट और लेजर शो का आयोजन हुआ. जिसमें 3डी इफेक्ट के जरिए काशी की पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और संस्कृति को दर्शाया गया.