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रिटायरमेंट के बाद अपने बचपन के स्कूल को लिया गोद, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को आजीवन देंगे मिड डे मील

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पूर्व छात्र ने रिटायरमेंट के बाद अपने स्कूल को लिया गोद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 7:26 PM IST

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ठियोग: देवीराम शर्मा एसडीएम ठियोग के रीडर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल केल्वी को गोद लिया है. 'माय स्कूल माय प्राइड' कार्यक्रम के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है. स्कूल को गोद लेने के दौरान प्रिंसिपल डॉ. रमेश वर्मा की अध्यक्षता में स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. स्कूल स्टाफ और बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया. देवी राम शर्मा अपनी पत्नी और परिवार के साथ स्कूल पहुंचे थे. स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया. कार्यक्रम में देवीराम और उनकी धर्मपत्नी केसरी शर्मा ने 9वीं से 12वीं कक्षा के सभी 93 बच्चों और स्टाफ के लिए अपनी जेब से आजीवन रोजाना दोपहर का भोजन (मध्याह्न भोजन) देने का बादा किया. देवीराम शर्मा ने भावुक होकर अपनी स्वैच्छिक निधि से 20,000 रुपये सौंपते हुए कहा कि जिस मिट्टी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया उसके आगे ये कुछ भी नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल की जरूरतों के हिसाब से फंड देते रहेंगे. देवीराम शर्मा ने कहा, "मैं 1962 से 1967 तक इस स्कूल का छात्र रहा हूं. वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब पूरे ब्लॉक में 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर मेरे मास्टर जी ने मुझे खुशी के मारे अपने कंधों पर उठा लिया था. 

ठियोग: देवीराम शर्मा एसडीएम ठियोग के रीडर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल केल्वी को गोद लिया है. 'माय स्कूल माय प्राइड' कार्यक्रम के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है. स्कूल को गोद लेने के दौरान प्रिंसिपल डॉ. रमेश वर्मा की अध्यक्षता में स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. स्कूल स्टाफ और बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया. देवी राम शर्मा अपनी पत्नी और परिवार के साथ स्कूल पहुंचे थे. स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया. कार्यक्रम में देवीराम और उनकी धर्मपत्नी केसरी शर्मा ने 9वीं से 12वीं कक्षा के सभी 93 बच्चों और स्टाफ के लिए अपनी जेब से आजीवन रोजाना दोपहर का भोजन (मध्याह्न भोजन) देने का बादा किया. देवीराम शर्मा ने भावुक होकर अपनी स्वैच्छिक निधि से 20,000 रुपये सौंपते हुए कहा कि जिस मिट्टी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया उसके आगे ये कुछ भी नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल की जरूरतों के हिसाब से फंड देते रहेंगे. देवीराम शर्मा ने कहा, "मैं 1962 से 1967 तक इस स्कूल का छात्र रहा हूं. वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब पूरे ब्लॉक में 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर मेरे मास्टर जी ने मुझे खुशी के मारे अपने कंधों पर उठा लिया था. 

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