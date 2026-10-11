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नेपाल में एक बार फिर तबाही, गोरखा में अचानक आई बाढ़ से दर्जनों घर और पुल बह गए

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अचानक आई बाढ़ से दर्जनों घर और पुल बह गए (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2026 at 9:03 PM IST

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 नेपाल के गोरखा जिले में रविवार को बूढ़ी गंडकी नदी में आई मलबे से भरी अचानक बाढ़ में 35 से ज़्यादा घर, पुल बह गए और एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई. गोरखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के असिस्टेंट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नेत्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि गोरखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की. काठमांडू पोस्ट ने चुमनुबरी रूरल म्युनिसिपैलिटी-3 के वार्ड चेयर राम कुमार गुरुंग के हवाले से कहा कि गंडकी प्रोविंस में आई बाढ़ ने सलेरी, पैयुका और जगत में नदी के किनारे के घरों के साथ-साथ वार्ड को जोड़ने वाले एक सस्पेंशन ब्रिज को भी बहा दिया. गोरखा के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

 नेपाल के गोरखा जिले में रविवार को बूढ़ी गंडकी नदी में आई मलबे से भरी अचानक बाढ़ में 35 से ज़्यादा घर, पुल बह गए और एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई. गोरखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के असिस्टेंट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नेत्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि गोरखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की. काठमांडू पोस्ट ने चुमनुबरी रूरल म्युनिसिपैलिटी-3 के वार्ड चेयर राम कुमार गुरुंग के हवाले से कहा कि गंडकी प्रोविंस में आई बाढ़ ने सलेरी, पैयुका और जगत में नदी के किनारे के घरों के साथ-साथ वार्ड को जोड़ने वाले एक सस्पेंशन ब्रिज को भी बहा दिया. गोरखा के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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