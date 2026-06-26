वेनेजुएला में महज एक मिनट के अंतर से आए दो शक्तिशाली भूकंप ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास को खंडहर में तब्दील कर दिया. कुदरत के कहर में कम से 164 लोगों की मौत हो गई. जबकि 971 लोग घायल हो गए हैं.

राजधानी काराकास के लोगों ने भूकंप के झटके तब महसूस किए जब पूरा देश 1821 के बैटल ऑफ काराबोबो की याद में नेशनल डे मना रहा था. स्थानीय समय के अनुसार बुधवार शाम के करीब 6 बजे अचानक धरती जोर-जोर से हिलने लगी. चारों तरफ दहशत फैल गई. लोग घरों को छोड़ अपनी जान बचाकर भागने लगे. देखते ही देखते बड़ी-बड़ी इमारते ताश के पत्तों की तरह ढह गईं. घरों की दीवारें सड़कों पर आ गिरीं. शाम के वक्त दुकानों और रेस्टोरेंट में भारी भीड़ थी. लेकिन सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई. इसे सदी का सबसे भीषण भूकंप माना जा रहा है.

वेनेजुएला की सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया. संकट के समय में कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है.