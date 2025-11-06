कैमरे के सामने भिड़ गए डिप्टी सीएम और राजद MLC, विजय सिन्हा और राजद MLC के बीच हुई तीखी बहस - DEPUTY CM AND RJD MLC CLASH
Published : November 6, 2025 at 11:11 PM IST
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह के बीच जमकर बहस हुई. दोनों ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए. बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के बीच लखीसराय में बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा का काफिला जब खोरियारी और नदियामा गांव के पास पहुंचा. तो कुछ लोगों ने घेर लिया, पत्थर और जूते चप्पल और गोबर फेंका गया. सिन्हा ने इसका आरोप RJD समर्थकों पर लगाया. कैमरे के सामने ही आरजेडी एमएलसी के साथ उनकी बहस हुई
आरजेडी एमएलसी ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि विजय सिन्हा चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट है. उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है.
वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी पर वार करते हुए, लोगों को धमकी देने का आरोप लगाया. और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया.
वहीं इस डिप्टी सीएम पर हमले के आरोप और हंगामे के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला. एसपी ने स्थिति को नियंत्रण में बताया. हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही.
तो बिहार विधानसभा के पहले फेज की वोटिंग छिटपुट हिंसा और नेताओं की गरमा गर्म बयानबाजी के बीच कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई.
