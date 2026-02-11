Rajasthan Budget 2026 : विधानसभा में वित्त मंत्री दीया कुमारी का बजट भाषण यहां देखें LIVE - DIYA KUMARI PRESENTS BUDGET
Published : February 11, 2026 at 11:07 AM IST
राजस्थान की भजनलाल सरकार का तीसरा सालाना बजट 2026-27 विधानसभा में वित्त मंत्री और राज्य की डिप्टी सीएम दीया कुमारी पेश कर रही हैं. माना जा रहा है कि यह बजट रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिहाज से बड़े और समावेशी ऐलानों वाला हो सकता है. यह भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है और कार्यकाल के मध्य में आने वाला बजट होने के कारण इसके क्रियान्वयन की संभावनाएं भी अधिक हैं. पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर सकती है. ऐसे में इस बजट से राज्य के विकास की अगले वर्षों की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है.
