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डिप्रेशन का असर: दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान का खतरा

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IMD ISSUES HEAVY RAINFALL ALERT IN SOUTH INDIA DUE TO DEPRESSION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2026 at 4:34 PM IST

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देश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। उत्तर भारत में जहां धीरे-धीरे बारिश कम हो रही है और ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दक्षिण भारत में एक नए चक्रवाती खतरे की आहट है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पास बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 12 घंटों में गहरे डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की आशंका है। इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही समुद्र में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

देश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। उत्तर भारत में जहां धीरे-धीरे बारिश कम हो रही है और ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दक्षिण भारत में एक नए चक्रवाती खतरे की आहट है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पास बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 12 घंटों में गहरे डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की आशंका है। इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही समुद्र में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

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दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट
डिप्रेशन का असर

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