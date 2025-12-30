ETV Bharat / Videos

उत्तर-भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप, हवाई, रेल और सड़क सेवाओं पर असर - FOG WREAKS HAVOC IN NORTH INDIA

thumbnail
उत्तर-भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 5:42 PM IST

1 Min Read
दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर-भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मंगलवार सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसका सीधा असर, हवाई, रेल और सड़क सेवाओं पर पड़ा है. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई. कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली में कम से कम 128 उड़ानें रद्द कर दी गईं.. या उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया. करीब 200 फ्लाइटें लेट हैं.  

घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम रखनी पड़ रही है, जिससे देश के कई राज्यों से दिल्ली आने वाली बड़ी संख्या में ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं. खासकर नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आने वाली ट्रेनों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है. दिल्ली में मौसम विभाग ने मंगलवार को फिर से येलो अलर्ट जारी किया.  

TAGGED:

FOG WREAKS HAVOC IN NORTH INDIA
ठंड और शीतलहर का प्रकोप
यातायात सेवाओं पर असर
RAIL AND ROAD SERVICE DISRUPTED
FOG WREAKS HAVOC IN NORTH INDIA

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

