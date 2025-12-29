शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी - DENSE FOG AND COLD WAVE IN NORTH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 29, 2025 at 6:59 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 7:40 PM IST
दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है. दिल्ली समेत कई राज्यों में सोमवार को विजिबिलिटी काफी कम रही. कम विजिबिलिटी के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इसे देखते हुए दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच सुबह घना कोहरा छाया रहा. सुखना झील पर सुबह की सैर करने वाले लोग ठंड और कम दृश्यता के बावजूद टहलने के लिए घरों से बाहर निकले. उधर, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कमोबेश यही हाल रहा. घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम रही. इसी तरह, देहरादून भी घने कोहरे की चादर में पूरी तरह लिपटा नजर आया.
दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है. दिल्ली समेत कई राज्यों में सोमवार को विजिबिलिटी काफी कम रही. कम विजिबिलिटी के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इसे देखते हुए दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच सुबह घना कोहरा छाया रहा. सुखना झील पर सुबह की सैर करने वाले लोग ठंड और कम दृश्यता के बावजूद टहलने के लिए घरों से बाहर निकले. उधर, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कमोबेश यही हाल रहा. घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम रही. इसी तरह, देहरादून भी घने कोहरे की चादर में पूरी तरह लिपटा नजर आया.