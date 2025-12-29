ETV Bharat / Videos

शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी - DENSE FOG AND COLD WAVE IN NORTH

शीतलहर और कोहरे की चपेट में उत्तर भारत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 6:59 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 7:40 PM IST

दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है. दिल्ली समेत कई राज्यों में सोमवार को विजिबिलिटी काफी कम रही. कम विजिबिलिटी के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इसे देखते हुए दिल्ली में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.  

चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच सुबह घना कोहरा छाया रहा. सुखना झील पर सुबह की सैर करने वाले लोग ठंड और कम दृश्यता के बावजूद टहलने के लिए घरों से बाहर निकले. उधर, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कमोबेश यही हाल रहा. घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम रही. इसी तरह, देहरादून भी घने कोहरे की चादर में पूरी तरह लिपटा नजर आया.  

DENSE FOG AND COLD WAVE IN NORTH
उत्तर भारत में शीतलहर
घने कोहरे में लिपटा उत्तर भारत
दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी
DENSE FOG AND COLD WAVE IN NORTH

ETV Bharat Hindi Team

