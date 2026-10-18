ETV Bharat / Videos

आशुतोष रांका और सौरभ की रिहाई की मांग तेज, कपिल सिब्बल से सलाह के बाद CJP ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आशुतोष रांका और सौरभ की रिहाई की मांग तेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2026 at 7:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास की रिहाई की मांग को लेकर विवाद तेज हो गया है. संगठन ने दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उनकी कथित अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सीजेपी के मुताबिक, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से सलाह ली गई है. संगठन का आरोप है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास को जानबूझकर हिरासत में रखा गया है, जबकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कानूनी सवाल उठ रहे हैं. सीजेपी ने देशभर के लोगों से दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करने की अपील भी की है.

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास की रिहाई की मांग को लेकर विवाद तेज हो गया है. संगठन ने दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उनकी कथित अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सीजेपी के मुताबिक, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से सलाह ली गई है. संगठन का आरोप है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास को जानबूझकर हिरासत में रखा गया है, जबकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कानूनी सवाल उठ रहे हैं. सीजेपी ने देशभर के लोगों से दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करने की अपील भी की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CJP DEMAND RELEASE ASHUTOSH SAURABH
CJP
ASHUTOSH RANKA
SAURABH DAS
CJP DEMAND RELEASE ASHUTOSH SAURABH

संबंधित ख़बरें

कोलकाता हादसे को लेकर सामने आई बड़ी लापरवाही

कोलकाता हादसे को लेकर सामने आई बड़ी लापरवाही, माइक से हुई थी घोषणा- 'पंडाल गिर जाएगा, कृपया बाहर निकल जाएं'

October 18, 2026 at 6:44 PM IST
फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शन

पूरे फ्रांस में विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे आठ लाख लोग, 150 से अधिक पुलिसकर्मी घायल

October 18, 2026 at 5:10 PM IST
ट्रक ने 45 श्रद्धालुओं को कुचला

ग्वालियर में बैरिकेड तोड़ मंदिर के गेट से टकराया ट्रक, 45 श्रद्धालुओं को कुचला, 15 की मौत

October 18, 2026 at 2:15 PM IST
कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़

कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़: 19 श्रद्धालुओं की मौत, आयोजकों समेत 12 हिरासत में लिए गए

October 18, 2026 at 1:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.