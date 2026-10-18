आशुतोष रांका और सौरभ की रिहाई की मांग तेज, कपिल सिब्बल से सलाह के बाद CJP ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास की रिहाई की मांग को लेकर विवाद तेज हो गया है. संगठन ने दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उनकी कथित अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सीजेपी के मुताबिक, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से सलाह ली गई है. संगठन का आरोप है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास को जानबूझकर हिरासत में रखा गया है, जबकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कानूनी सवाल उठ रहे हैं. सीजेपी ने देशभर के लोगों से दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करने की अपील भी की है.