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सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने की मांग, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब - सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक

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सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने की मांग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 7:20 PM IST

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सत्रह दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. वांगचुक के अनशन को तुड़वाने की मांग को लेकर वकील राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है.  

कथित पेपर लीक और शिक्षा के क्षेत्र में दूसरी अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं. इस मामले में हाईकोर्ट कल यानि 16 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील को इस मामले पर निर्देश लेकर आने को कहा. वहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो याचिका की प्रति केंद्र और दिल्ली सरकार के वकीलों को मुहैया कराए.

याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक 17 दिनों से अनशन पर हैं और इससे उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, लिहाजा केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाएं और उन्हें जबरन खाना खिलाएं. अगर वो और ज्यादा दिनों तक अनशन करते हैं तो उनकी एक-दो दिनों में मौत हो सकती है.  

सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में 28 जून को शामिल हुए थे औऱ उसके बाद से लगातार अनशन पर हैं. इस दौरान उनका वजन करीब 8.5 किलो घट गया है और पिछले चौबीस घंटों में उनका वजन करीब 400 ग्राम घट गया है.  

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सत्रह दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. वांगचुक के अनशन को तुड़वाने की मांग को लेकर वकील राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है.  

कथित पेपर लीक और शिक्षा के क्षेत्र में दूसरी अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं. इस मामले में हाईकोर्ट कल यानि 16 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील को इस मामले पर निर्देश लेकर आने को कहा. वहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो याचिका की प्रति केंद्र और दिल्ली सरकार के वकीलों को मुहैया कराए.

याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक 17 दिनों से अनशन पर हैं और इससे उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, लिहाजा केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाएं और उन्हें जबरन खाना खिलाएं. अगर वो और ज्यादा दिनों तक अनशन करते हैं तो उनकी एक-दो दिनों में मौत हो सकती है.  

सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में 28 जून को शामिल हुए थे औऱ उसके बाद से लगातार अनशन पर हैं. इस दौरान उनका वजन करीब 8.5 किलो घट गया है और पिछले चौबीस घंटों में उनका वजन करीब 400 ग्राम घट गया है.  

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