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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: केरल में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, 200 लोगों पर मामला दर्ज

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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 4:37 PM IST

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन बीती रात हिंसक झड़प में बदल गया. SFI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की. मशालें फेंकी. पुलिस ने उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. हिंसक टकराव के बाद म्यूजियम पुलिस ने 200 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ गैर-जमानती केस दर्ज किए हैं, जिसका SFI ने विरोध किया और पूरे राज्य में शिक्षा हड़ताल का आह्वान किया है.दरअसल, बुधवार रात करीब 8 बजे यूथ कांग्रेस और केरल स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता पलायम में यूनिवर्सिटी हॉस्टल पहुंचे, ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया और सड़क पर टायरों में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर से उन पर बीयर की बोतलें और पत्थर फेंके गए. इससे भड़ककर प्रदर्शनकारियों ने जलता हुआ पुतला और लकड़ी के डंडे हॉस्टल कंपाउंड में फेंक दिए. इससे कैंपस के अंदर पेड़ों और दूसरे सामान तक आग फैल गई. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस हॉस्टल कंपाउंड में घुसी और लाठीचार्ज किया. पुलिस के दखल के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेक्रेटेरिएट की तरफ पीछे हट गए. हालांकि थोड़ी देर बाद ही हालात फिर से बिगड़ गए, दोनों गुटों के लोग इकट्ठा होकर सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने लगे. SFI ने इस हिंसक घटना को लेकर कांग्रेस और पुलिस पर तीखा हमला किया. SFI ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन बीती रात हिंसक झड़प में बदल गया. SFI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की. मशालें फेंकी. पुलिस ने उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. हिंसक टकराव के बाद म्यूजियम पुलिस ने 200 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ गैर-जमानती केस दर्ज किए हैं, जिसका SFI ने विरोध किया और पूरे राज्य में शिक्षा हड़ताल का आह्वान किया है.दरअसल, बुधवार रात करीब 8 बजे यूथ कांग्रेस और केरल स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता पलायम में यूनिवर्सिटी हॉस्टल पहुंचे, ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया और सड़क पर टायरों में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर से उन पर बीयर की बोतलें और पत्थर फेंके गए. इससे भड़ककर प्रदर्शनकारियों ने जलता हुआ पुतला और लकड़ी के डंडे हॉस्टल कंपाउंड में फेंक दिए. इससे कैंपस के अंदर पेड़ों और दूसरे सामान तक आग फैल गई. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस हॉस्टल कंपाउंड में घुसी और लाठीचार्ज किया. पुलिस के दखल के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेक्रेटेरिएट की तरफ पीछे हट गए. हालांकि थोड़ी देर बाद ही हालात फिर से बिगड़ गए, दोनों गुटों के लोग इकट्ठा होकर सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने लगे. SFI ने इस हिंसक घटना को लेकर कांग्रेस और पुलिस पर तीखा हमला किया. SFI ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया.

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