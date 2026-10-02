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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में खोला मोर्चा

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CJP ने मुंबई में सीईसी के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 9:12 PM IST

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 मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने मुंबई के शिवाजी पार्क में मोर्चा खोल दिया है. इस प्रदर्शन को लेकर शिवाजी पार्क इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शन करने वाले ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारे लगा रहे है. प्रदर्शन को देखते हुए शिवाजी पार्क इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. महा विकास अघाड़ी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है. प्रदर्शन से एक दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था, "पूरे देश को अब यह समझ आ गया है कि हम चाहे कितने भी कैंपेन चला लें. यह टूटा हुआ, करप्ट सिस्टम इस देश के नौजवानों की ज़िंदगी और भविष्य को खा रहा है. हम बदलाव की मांग कर रहे हैं. लेकिन यह सब तब तक नहीं होगा जब तक हमारे समाज में कुछ भी बदलने का एकमात्र जरिया, वोट देने का अधिकार, हमसे छीन लिया जाएगा..."

 मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने मुंबई के शिवाजी पार्क में मोर्चा खोल दिया है. इस प्रदर्शन को लेकर शिवाजी पार्क इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शन करने वाले ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारे लगा रहे है. प्रदर्शन को देखते हुए शिवाजी पार्क इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. महा विकास अघाड़ी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है. प्रदर्शन से एक दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था, "पूरे देश को अब यह समझ आ गया है कि हम चाहे कितने भी कैंपेन चला लें. यह टूटा हुआ, करप्ट सिस्टम इस देश के नौजवानों की ज़िंदगी और भविष्य को खा रहा है. हम बदलाव की मांग कर रहे हैं. लेकिन यह सब तब तक नहीं होगा जब तक हमारे समाज में कुछ भी बदलने का एकमात्र जरिया, वोट देने का अधिकार, हमसे छीन लिया जाएगा..."

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कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन
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