दिल्ली के डिप्टी सीएम युवक को थप्पड़ मारते कैमरे में कैद, निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा
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Published : September 27, 2026 at 9:54 PM IST
राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन सड़क के निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के बीच विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर तीखी नोकझोंक हुई. इस दौरान मौके पर मौजूद एक स्थानीय युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद से आम आदमी पार्टी (आप) हमलावर हो गई और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा पहुंची. मंत्री प्रवेश वर्मा इलाके में एक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे. मौके पर स्थानीय विधायक जरनैल सिंह भी वहां पहुंच गए. विधायक ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मानकों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए. विधायक और उनके साथ के लोगों ने हाथ से सड़क की परत उठाकर मंत्री को दिखाया. देखते ही देखते दोनों नेताओं और उनके समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई. आरोप है कि जब एक युवक इस पूरी घटना और बहस का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपना आपा खो दिया और कथित तौर पर उस युवक को थप्पड़ जड़ दिया. जो वीडियो में भी कैद हो गया.
राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन सड़क के निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के बीच विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर तीखी नोकझोंक हुई. इस दौरान मौके पर मौजूद एक स्थानीय युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद से आम आदमी पार्टी (आप) हमलावर हो गई और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा पहुंची. मंत्री प्रवेश वर्मा इलाके में एक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे. मौके पर स्थानीय विधायक जरनैल सिंह भी वहां पहुंच गए. विधायक ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मानकों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए. विधायक और उनके साथ के लोगों ने हाथ से सड़क की परत उठाकर मंत्री को दिखाया. देखते ही देखते दोनों नेताओं और उनके समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई. आरोप है कि जब एक युवक इस पूरी घटना और बहस का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपना आपा खो दिया और कथित तौर पर उस युवक को थप्पड़ जड़ दिया. जो वीडियो में भी कैद हो गया.