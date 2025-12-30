ETV Bharat / Videos

दिल्ली में दिसंबर का AQI सात सालों में सबसे खराब, 2025 में दिसंबर का औसत AQI 349 - 7 YEARS WORST AQI IN DELHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दिल्ली में दिसंबर का AQI सात सालों में सबसे खराब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 8:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली में दिसंबर का AQI सात सालों में सबसे खराब रहा. इस साल दिसंबर में औसत AQI 349 रहा. इससे पहले 2018 में AQI 360 रिकॉर्ड किया गया था. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2024 में औसत AQI 294, 2023 में 348, 2022 में 319, 2021 में 336, 2020 में 332, 2019 में 337 और 2015 में 301 रहा. इस महीने दिल्ली में पांच दिन वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई. पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में छह दिन ऐसी स्थिति रही थी. सोमवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता शाम चार बजे 401 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, जबकि रविवार को यह 390 के साथ 'अत्यंत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.

अक्सर दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इस साल दिसंबर में PM2.5 प्रदूषण में पराली का योगदान महज 3.5 फीसदी ही रहा. जबकि दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है.  

दिल्ली में दिसंबर का AQI सात सालों में सबसे खराब रहा. इस साल दिसंबर में औसत AQI 349 रहा. इससे पहले 2018 में AQI 360 रिकॉर्ड किया गया था. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2024 में औसत AQI 294, 2023 में 348, 2022 में 319, 2021 में 336, 2020 में 332, 2019 में 337 और 2015 में 301 रहा. इस महीने दिल्ली में पांच दिन वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई. पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में छह दिन ऐसी स्थिति रही थी. सोमवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता शाम चार बजे 401 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, जबकि रविवार को यह 390 के साथ 'अत्यंत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.

अक्सर दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इस साल दिसंबर में PM2.5 प्रदूषण में पराली का योगदान महज 3.5 फीसदी ही रहा. जबकि दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

दिसंबर का औसत AQI 349
7 YEARS WORST AQI IN DELHI
AQI सात सालों में सबसे खराब
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर
7 YEARS WORST AQI IN DELHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

जेलेंस्की ने आरोपों को किया खारिज

रूस और यूक्रेन में फिर तनाव, पुतिन के आवास पर हमले का आरोप, जेलेंस्की ने आरोपों को किया खारिज

December 30, 2025 at 5:55 PM IST
Severe cold and cold wave grip North India

उत्तर-भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप, हवाई, रेल और सड़क सेवाओं पर असर

December 30, 2025 at 5:42 PM IST
Temples crowded with devotees

नए साल से पहले मंदिरों में भक्तों की भीड़, तीर्थ स्थलों पर उमड़ा जनसैलाब, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

December 29, 2025 at 11:05 PM IST
The story of Odisha Mother Teresa

ओडिशा की मदर टेरेसा की कहानी, पीएम ने 'मन की बात' में किया था पार्वती गिरी का जिक्र

December 29, 2025 at 10:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.