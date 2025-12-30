दिल्ली में दिसंबर का AQI सात सालों में सबसे खराब, 2025 में दिसंबर का औसत AQI 349 - 7 YEARS WORST AQI IN DELHI
Published : December 30, 2025 at 8:15 PM IST
दिल्ली में दिसंबर का AQI सात सालों में सबसे खराब रहा. इस साल दिसंबर में औसत AQI 349 रहा. इससे पहले 2018 में AQI 360 रिकॉर्ड किया गया था. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2024 में औसत AQI 294, 2023 में 348, 2022 में 319, 2021 में 336, 2020 में 332, 2019 में 337 और 2015 में 301 रहा. इस महीने दिल्ली में पांच दिन वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई. पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में छह दिन ऐसी स्थिति रही थी. सोमवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता शाम चार बजे 401 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, जबकि रविवार को यह 390 के साथ 'अत्यंत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.
अक्सर दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इस साल दिसंबर में PM2.5 प्रदूषण में पराली का योगदान महज 3.5 फीसदी ही रहा. जबकि दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है.
