दिल्ली-एनसीआर एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में है. रविवार सुबह पूरा क्षेत्र जहरीले स्मॉग की काली चादर में लिपटा नजर आया. दिल्ली के कई इलाकों में रविवार एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब चला गया. GFX IN रोहिणी में AQI 499, आनंद विहार में 491, चांदनी चौक में 462, वजीरपुर में 493 और ITO में 482, बावना में 495, नरेला में 489, मुंडका में 486, पटपड़गंज में 483 और नेहरू नगर में 480 दर्ज किया गया.

हवा की गुणवत्ता को चार कैटेगरी में बांटा गया है. पहले चरण का AQI 201 से 300 बीच के बीच है. जो खराब माना जाता है. दूसरे चरण का AQI 301 से 400 के बीच है जो बहुत खराब माना जाता है. तीसरे चरण का AQI 401 से 450 के बीच है जो गंभीर और चौथे चरण का AQI 450 से ज्यादा है जिसे अत्यंत गंभीर माना जाता है.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अत्यंत गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का भी यही हाल है. हालात की गंभीरता समझते हुए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में तत्काल प्रभाव से GRAP IV लगा दिया है.

GRAP-IV के तहत सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे. शेष 50 प्रतिशत को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, हालांकि स्वास्थ्य, अग्निशमन जैसी जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है.

दिल्ली में GRAP- I, II और III पहले से लागू है. GRAP-IV लागू होने के बाद NCR के सभी स्कूलों को कक्षा नौवीं और 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है.