ETV Bharat / Videos

दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई इलाकों में AQI 500 के करीब, NCR में GRAP IV लागू - DELHI AIR QUALITY TURNS TOXIC

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली-एनसीआर एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में है. रविवार सुबह पूरा क्षेत्र जहरीले स्मॉग की काली चादर में लिपटा नजर आया. दिल्ली के कई इलाकों में रविवार एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब चला गया. GFX IN रोहिणी में AQI 499, आनंद विहार में 491, चांदनी चौक में 462, वजीरपुर में 493 और ITO में 482, बावना में 495, नरेला में 489, मुंडका में 486, पटपड़गंज में 483 और नेहरू नगर में 480 दर्ज किया गया.  

हवा की गुणवत्ता को चार कैटेगरी में बांटा गया है. पहले चरण का AQI 201 से 300 बीच के बीच है. जो खराब माना जाता है. दूसरे चरण का AQI 301 से 400 के बीच है जो बहुत खराब माना जाता है. तीसरे चरण का AQI 401 से 450 के बीच है जो गंभीर और चौथे चरण का AQI 450 से ज्यादा है जिसे अत्यंत गंभीर माना जाता है.  

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अत्यंत गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का भी यही हाल है. हालात की गंभीरता समझते हुए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में तत्काल प्रभाव से GRAP IV लगा दिया है.  

GRAP-IV के तहत सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे. शेष 50 प्रतिशत को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, हालांकि स्वास्थ्य, अग्निशमन जैसी जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है.  

दिल्ली में GRAP- I, II और III पहले से लागू है. GRAP-IV लागू होने के बाद NCR के सभी स्कूलों को कक्षा नौवीं और 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है. 

दिल्ली-एनसीआर एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में है. रविवार सुबह पूरा क्षेत्र जहरीले स्मॉग की काली चादर में लिपटा नजर आया. दिल्ली के कई इलाकों में रविवार एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब चला गया. GFX IN रोहिणी में AQI 499, आनंद विहार में 491, चांदनी चौक में 462, वजीरपुर में 493 और ITO में 482, बावना में 495, नरेला में 489, मुंडका में 486, पटपड़गंज में 483 और नेहरू नगर में 480 दर्ज किया गया.  

हवा की गुणवत्ता को चार कैटेगरी में बांटा गया है. पहले चरण का AQI 201 से 300 बीच के बीच है. जो खराब माना जाता है. दूसरे चरण का AQI 301 से 400 के बीच है जो बहुत खराब माना जाता है. तीसरे चरण का AQI 401 से 450 के बीच है जो गंभीर और चौथे चरण का AQI 450 से ज्यादा है जिसे अत्यंत गंभीर माना जाता है.  

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अत्यंत गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का भी यही हाल है. हालात की गंभीरता समझते हुए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में तत्काल प्रभाव से GRAP IV लगा दिया है.  

GRAP-IV के तहत सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे. शेष 50 प्रतिशत को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, हालांकि स्वास्थ्य, अग्निशमन जैसी जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है.  

दिल्ली में GRAP- I, II और III पहले से लागू है. GRAP-IV लागू होने के बाद NCR के सभी स्कूलों को कक्षा नौवीं और 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

दिल्ली में जहरीली हुई हवा
DELHI AIR QUALITY TURNS TOXIC
दिल्ली में AQI 500 के करीब
NCR में GRAP IV लागू
DELHI AIR QUALITY TURNS TOXIC

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

निशाने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग

'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, निशाने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग

December 14, 2025 at 9:07 PM IST
एक जोड़ी की कीमत 51 हजार रुपये

कोल्हापुरी चप्पलों की 'ग्लोबल' उड़ान, इटैलियन नागरिक ने बनवाईं 51 हजार की एक जोड़ी चप्पलें

December 13, 2025 at 10:51 PM IST
सपा के पीडीए पर बड़ा प्रहार

पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी BJP अध्यक्ष निर्वाचित, सपा के पीडीए पर बड़ा प्रहार

December 13, 2025 at 9:52 PM IST
इवेंट का मुख्य आयोजक गिरफ्तार

कोलकाता में मेसी के इवेंट में जबर्दस्त तोड़फोड़, इवेंट का मुख्य आयोजक गिरफ्तार

December 13, 2025 at 8:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.