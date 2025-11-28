ETV Bharat / Videos

दिल्ली की हवा बेहद खराब, लोगों की सांसों पर संकट, बच्चों और सीनियर सिटिजन्स के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति - DELHI AIR QUALITY POOR

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 8:13 PM IST

दिल्ली और NCR के लोगों की शुक्रवार को एक और दिन की टॉक्सिक हवा के साथ शुरूआत हुई. AQI 382 तक पहुंच गया. जिससे शहर की हवा वेरी पुअर कैटेगरी में आ गई. यहां के लोग पिछले 15 दिन से प्रदूषण वाली हवा से जूझ रहे हैं. कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया.  

शुक्रवार सुबह दिल्ली के कम से कम 20 मॉनिटरिंग स्टोशनों ने वेरी पुअर एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया.तो 18 ने सीवियर पॉल्यूशन लेवल दर्ज किया.

दिल्ली के लोगों की सांसों पर संकट है. मौसम वैज्ञानिक दिल्ली की इस कंडीशन के लिए हवा की कम रफ्तार को जिम्मेदार बता रहे हैं. दिल्ली तो छोड़िये NCR की भी हवा खराब हो चुकी है.

डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वे घरों से बाहर कम निकलें. ज़्यादा मेहनत वाले काम न करें और सिर्फ़ ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें.  हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बता रहे हैं. बच्चों और सीनियर सिटिजन्स , सांस और दिल के मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति बताया है.

पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवा और प्रदूषण....दिल्ली और एनसीआर के लोग डबल अटैक के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं. सर्दी बढ़ने के साथ ही ये खतरा और बढ़ सकता है.

