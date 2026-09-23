दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप की घटना के बाद अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान तैनात
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Published : September 23, 2026 at 1:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित आस्था कुंज पार्क में सोमवार रात एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे है. ईटीवी भारत की टीम जब आस्था कुंज पार्क में ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया तो पार्क में टहलने वाले लोगों ने कहा कि सोमवार की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. घटना के मद्देनजर विकास प्राधिकरण (DDA) और पुलिस द्वारा पार्क और आसपास के इलाकों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा और सख्ती होनी चाहिए. घटना स्थल और संवेदनशील हिस्सों को पुलिस द्वारा घेराबंदी करने, गश्त और पुलिस बल की तैनाती में वृद्धि की जानी चाहिए. स्थानीय निवासियों और पास के कॉलेजों (जैसे लेडी श्रीराम कॉलेज) द्वारा छात्राओं व नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए.
नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित आस्था कुंज पार्क में सोमवार रात एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे है. ईटीवी भारत की टीम जब आस्था कुंज पार्क में ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया तो पार्क में टहलने वाले लोगों ने कहा कि सोमवार की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. घटना के मद्देनजर विकास प्राधिकरण (DDA) और पुलिस द्वारा पार्क और आसपास के इलाकों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा और सख्ती होनी चाहिए. घटना स्थल और संवेदनशील हिस्सों को पुलिस द्वारा घेराबंदी करने, गश्त और पुलिस बल की तैनाती में वृद्धि की जानी चाहिए. स्थानीय निवासियों और पास के कॉलेजों (जैसे लेडी श्रीराम कॉलेज) द्वारा छात्राओं व नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए.