दिल्ली चिड़ियाघर में Sun Day बना Fun Day, परिवार के साथ बच्चों ने उठाया लुत्फ - DELHI ZOO REOPENED

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 9, 2025 at 4:24 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में करीब दो महीने बाद खुले दिल्ली चिड़ियाघर में रविवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. छुट्टी का दिन होने की वजह से सुबह से ही बच्चों और युवा चिड़ियाघर के बाहर दिखने लगे. दिल्ली और आसपास के शहर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से भी लोग चिड़ियाघर में घूमने आए. लोगों को संभालने के लिए जानवरों के बाड़े के पास सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी. वहीं पार्किंग और प्रवेश द्वार पर चिड़ियाघर प्रशासन की विशेष टीम निगरानी में थी. चिड़ियाघर प्रशासन ने आगंतुकों की सुविधा के लिए नई 'इंस्टा टिकट बुकिंग सर्विस' शुरू की है. इस सेवा के तहत प्रवेश द्वार पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर कुछ ही सेकंड में टिकट बुक कर सकते हैं. लोगों ने बताया कि वह लंबे समय से चिड़ियाघर आने का इंतजार कर रहे थे. परिवार के साथ पहुंचे बच्चे जानवरों को देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आए. गौरतलब है कि बीते अगस्त माह में चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने इसे आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था. 

