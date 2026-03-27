नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा बजट सत्रः चौथा दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों और रिपोर्टों पर चर्चा का दिन है. सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है और इसमें विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पेश की जानी है. विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा अपनी बात रख रहे हैं. सदन में प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. यमुना पर सदन में चर्चा हो रही है. इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र में विपक्ष के अनुपस्थित रहने के मामले को गंभीर बताया और कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ सीधा बजट है. विपक्ष को इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी.