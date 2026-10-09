ETV Bharat / Videos

सीजेपी के आंदोलन से पहले दिल्ली छावनी में तब्दील, 26000 जवानों का कड़ा पहरा

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
26000 जवानों का कड़ा पहरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2026 at 9:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया है. इसके साथ ही संभावित उपद्रव, कानून-व्यवस्था की स्थिति व सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए पूरी दिल्ली, विशेषकर नई दिल्ली जिले को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती में अचानक भारी बढ़ोतरी की गई है. लगभग 11,000 अतिरिक्त जवानों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उतारा गया है, जिससे दिल्ली में कुल केंद्रीय बलों की संख्या बढ़कर करीब 26,000 तक पहुंच गई है. यह 2020 के दंगों के बाद दिल्ली में केंद्रीय बलों की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया है. इसके साथ ही संभावित उपद्रव, कानून-व्यवस्था की स्थिति व सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए पूरी दिल्ली, विशेषकर नई दिल्ली जिले को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती में अचानक भारी बढ़ोतरी की गई है. लगभग 11,000 अतिरिक्त जवानों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में उतारा गया है, जिससे दिल्ली में कुल केंद्रीय बलों की संख्या बढ़कर करीब 26,000 तक पहुंच गई है. यह 2020 के दंगों के बाद दिल्ली में केंद्रीय बलों की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CJP PROTEST UPDATE
CJP PROTEST UPDATE

संबंधित ख़बरें

INDIAN ORIGIN LEGAL PIONEER NOBEL LAUREATE

भारतवंशी कानूनी दिग्गज नवनीतम 'नवी' पिल्लै को मिला 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार, मानवाधिकारों के लिए दिया गया योगदान

October 9, 2026 at 8:28 PM IST
TRUMP ADMINISTRATION SUSPENDS IT COMPANIES FROM GREEN CARD PROGRAM

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, Microsoft, Infosys और Wipro सहित 8 बड़ी IT कंपनियों को Green Card प्रोग्राम से किया निलंबित

October 9, 2026 at 6:09 PM IST
अक्टूबर की शुरुआत गर्माहट से हुई

अक्टूबर की शुरुआत गर्माहट से हुई, देश में 69 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज

October 9, 2026 at 5:38 PM IST
विरोध प्रदर्शनों से व्यापारी बेहाल

विरोध प्रदर्शनों से व्यापारी बेहाल, सरकार से रोकने की लगाई गुहार, CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

October 9, 2026 at 5:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.