रक्षाबंधन पर दिल्ली की रफ्तार थमी; कालिंदी कुंज, रिंग रोड और मथुरा रोड पर लगा भारी जाम

नई दिल्ली: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे चारों तरफ भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. सुबह से ही कालिंदी कुंज, रिंग रोड, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, एमबी रोड और अक्षरधाम जैसे प्रमुख मार्गों पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. त्योहार के दिन भाई-बहन एक-दूसरे के घर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन इस भारी ट्रैफिक के कारण सड़कों पर वाहन रेंगने नजर आए. इसके आलावा, दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले मुख्य रास्तों पर भी जाम इतना भीषण रहा कि यात्रियों का लंबा वक्त सड़कों पर ही बीता. सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए हालांकि पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन गाड़ियों के अत्यधिक दबाव के आगे सारे इंतजाम नाकाफी रहे. राहगीरों के अनुसार, छतरपुर इलाके में एमबी रोड, लाडो सराय, ओल्ड एमबी रोड पर सबसे ज्यादा असर देखा गया है. इसके आलावा, संगम विहार से कालकाजी जैसे छोटे सफर को तय करने में भी तीन घंटे से अधिक का समय लग रहा है. त्योहार की खुशी में यह जाम दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है.