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'वर्ल्ड हेड इंजरी डे' पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान, हेलमेट बांटने के साथ किया जागरूक - WORLD HEAD INJURY DAY 2026

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 5:12 PM IST

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नई दिल्ली: वर्ल्ड हेड इंजरी डे के अवसर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तरफ चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के रेड लाइट पर हेलमट वितरण किया गया. इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने लोगों को हेलमेट न पहनने पर क्या नुकसान हो सकता है इसके प्रति जागरूक किया गया. उनके साथ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही जिन्होंने हेड इंजरी के बाद होने वाली परेशानियों को बताया. एसीपी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए जाने के बाद हमने लोगों को जागरूक किया. इससे अगर एक भी व्यक्ति की जान बच जाए तो हम अपना अभियान सफल मानेंगे. 

नई दिल्ली: वर्ल्ड हेड इंजरी डे के अवसर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तरफ चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के रेड लाइट पर हेलमट वितरण किया गया. इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने लोगों को हेलमेट न पहनने पर क्या नुकसान हो सकता है इसके प्रति जागरूक किया गया. उनके साथ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही जिन्होंने हेड इंजरी के बाद होने वाली परेशानियों को बताया. एसीपी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए जाने के बाद हमने लोगों को जागरूक किया. इससे अगर एक भी व्यक्ति की जान बच जाए तो हम अपना अभियान सफल मानेंगे. 

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