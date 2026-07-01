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दिल्ली: यातायात जाम में तीन महीने में लगभग एक तिहाई कमी आई, पुख्ता उपायों और बेहतर तालमेल से मिली मदद - DELHI

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यातायात जाम में तीन महीने में लगभग एक तिहाई कमी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 10:20 PM IST

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दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक, नियमों के कड़ाई से पालन और बुनियादी ढांचे से संबंधित कदम उठाने के चलते बीते तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अहम इलाकों में जाम की समस्या करीब एक तिहाई कम हो गई है। अधिकारियों का दावा है कि दिल्ली यातायात पुलिस की नागरिक-केंद्रित ‘प्रोजेक्ट संगम’ पहल के तहत चिह्नित 62 प्राथमिक यातायात ‘हॉटस्पॉट’ में से 34 स्थानों पर महीने-दर-महीने जाम की स्थिति में कमी दर्ज की गई। उनका कहना है कि यातायात पुलिसकर्मियों की सड़कों पर बढ़ी मौजूदगी, पैदल गश्त, इंजीनियरिंग संबंधी सुधारों और प्रौद्योगिकी आधारित प्रवर्तन उपायों की वजह से हालात में सुधार आया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने मानसून सीजन के लिए एक व्यापक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया है।

दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक, नियमों के कड़ाई से पालन और बुनियादी ढांचे से संबंधित कदम उठाने के चलते बीते तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अहम इलाकों में जाम की समस्या करीब एक तिहाई कम हो गई है। अधिकारियों का दावा है कि दिल्ली यातायात पुलिस की नागरिक-केंद्रित ‘प्रोजेक्ट संगम’ पहल के तहत चिह्नित 62 प्राथमिक यातायात ‘हॉटस्पॉट’ में से 34 स्थानों पर महीने-दर-महीने जाम की स्थिति में कमी दर्ज की गई। उनका कहना है कि यातायात पुलिसकर्मियों की सड़कों पर बढ़ी मौजूदगी, पैदल गश्त, इंजीनियरिंग संबंधी सुधारों और प्रौद्योगिकी आधारित प्रवर्तन उपायों की वजह से हालात में सुधार आया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने मानसून सीजन के लिए एक व्यापक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया है।

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