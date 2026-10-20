दिल्ली से श्रीनगर जा रही बसों पर लगातार दूसरे दिन पथराव, लुधियाना में भी बस को बनाया गया निशाना

दिल्ली से श्रीनगर जा रही बसों पर लगातार दूसरे दिन पथराव की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ताजा मामले में पंजाब के लुधियाना जिले के दोराहा के पास अज्ञात लोगों ने एक बस को निशाना बनाया, जिसमें करीब 35 यात्री सवार थे. गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. रविवार रात करीब 11:15 बजे हुए इस हमले में बस की खिड़की का शीशा टूट गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए एस्कॉर्ट के साथ आगे रवाना किया. इससे एक दिन पहले हरियाणा के करनाल में भी इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस पर पथराव हुआ था, जिसमें चार यात्री घायल हो गए थे. पुलिस दोनों घटनाओं के बीच आपसी संबंध की गहराई से जांच कर रही है, जबकि बस कंपनी ने इसके पीछे कश्मीरी ड्राइवरों को निशाना बनाने की साजिश होने का गंभीर आरोप लगाया है.