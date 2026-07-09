दिल्ली में मानसून की बारिश ने दक्षिणपुरी इलाके में जल निकासी और सीवेज व्यवस्था की पोल खोल दी है. जलभराव, उफनती नालियां और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. निवासियों का कहना है कि सड़कों पर जमा गंदा पानी, मच्छरों का बढ़ता प्रकोप और सीवर की बदबू से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. बच्चों के स्कूल आने-जाने और लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने नालियों की तत्काल सफाई और स्थायी समाधान की मांग की है. वहीं, दिल्ली नगर निगम (MCD) का दावा है कि फॉगिंग, दवाइयों के छिड़काव और सफाई अभियान के जरिए हालात सुधारने के प्रयास जारी हैं, ताकि मानसून के दौरान बीमारियों पर भी नियंत्रण रखा जा सके.