मानसून में दक्षिणपुरी की बदहाल तस्वीर, जलभराव-सीवर समस्या से लोग परेशान, MCD से जल्द कार्रवाई की मांग - MONSOON 2026
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Published : July 9, 2026 at 4:19 PM IST
दिल्ली में मानसून की बारिश ने दक्षिणपुरी इलाके में जल निकासी और सीवेज व्यवस्था की पोल खोल दी है. जलभराव, उफनती नालियां और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. निवासियों का कहना है कि सड़कों पर जमा गंदा पानी, मच्छरों का बढ़ता प्रकोप और सीवर की बदबू से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. बच्चों के स्कूल आने-जाने और लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने नालियों की तत्काल सफाई और स्थायी समाधान की मांग की है. वहीं, दिल्ली नगर निगम (MCD) का दावा है कि फॉगिंग, दवाइयों के छिड़काव और सफाई अभियान के जरिए हालात सुधारने के प्रयास जारी हैं, ताकि मानसून के दौरान बीमारियों पर भी नियंत्रण रखा जा सके.
दिल्ली में मानसून की बारिश ने दक्षिणपुरी इलाके में जल निकासी और सीवेज व्यवस्था की पोल खोल दी है. जलभराव, उफनती नालियां और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. निवासियों का कहना है कि सड़कों पर जमा गंदा पानी, मच्छरों का बढ़ता प्रकोप और सीवर की बदबू से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. बच्चों के स्कूल आने-जाने और लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने नालियों की तत्काल सफाई और स्थायी समाधान की मांग की है. वहीं, दिल्ली नगर निगम (MCD) का दावा है कि फॉगिंग, दवाइयों के छिड़काव और सफाई अभियान के जरिए हालात सुधारने के प्रयास जारी हैं, ताकि मानसून के दौरान बीमारियों पर भी नियंत्रण रखा जा सके.