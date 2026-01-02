ठंड में ठिठुरता उत्तर भारत, अगले तीन दिनों तक शीतलहर की चेतावनी - DELHI REELS UNDER COLD WAVE
Published : January 2, 2026 at 9:03 PM IST
कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले रखा है. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री, पालम और लोधी रोड में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके साथ ही दिल्ली में कोल्ड डे घोषित कर दिया गया. ऐसे में जिनके पास अपना घर नहीं है वो मुश्किल में हैं. ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से जगह-जगह शेल्टर की व्यवस्था की गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक दिल्ली में कई जगहों पर शीत लहर चलने की आशंका है.
घने कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर पड़ा है. विजिबिलिटी कम होने से यहां कई घरेलू उड़ानों को रद्द करना पड़ा. वहीं, 82 ट्रेनें देर से चल रही है. वहीं, यूपी के कई जिलों में शीतलहर के बीच घना कोहरा छाया हुआ है. देवरिया और महाराजगंज में दिन में भी अंधेरा दिख रहा है. कड़ाके की ठंड बावजूद नए साल में अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है. उधर, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानी भागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
